Эсхатология и геополитика: в преддверии первой русско-турецкой войны

Покровский собор – в некотором смысле символ эсхатологических ожиданийПреамбула, или миф как ключ к пониманию СредневековьяПродолжим начатый в статье Падение Константинополя как точка отсчёта противостояния России и Турции разговор о прелюдии к первой войне между державами, претендовавшими на наследие Восточно-Римской империи.