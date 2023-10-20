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Стефанович: Взрыв на ядерном полигоне в США мог быть сигналом России

Стефанович: Взрыв на ядерном полигоне в США мог быть сигналом России

Исследователь Дмитрий Стефанович прокомментировал подземный взрыв, который Соединенные Штаты устроили на полигоне в Неваде через несколько часов после того, как Россия отозвала ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний.

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