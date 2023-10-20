Стефанович: Взрыв на ядерном полигоне в США мог быть сигналом России

Исследователь Дмитрий Стефанович прокомментировал подземный взрыв, который Соединенные Штаты устроили на полигоне в Неваде через несколько часов после того, как Россия отозвала ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии