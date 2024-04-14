Подполье: Войска РФ ударили по подстанции у ж/д станции «Лосево» в Харькове

Представитель действующего на территории Николаевщины подпольного движения Сергей Лебедев поделился сведениями о том, что в ночной период ВС Российской Федерации ударили по одной из подстанций в областном центре Харьковщины.
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