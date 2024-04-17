Минфин Египта: власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций

Министр финансов страны Мухаммед Мааит заявил на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, что Каир видит способ справиться с влиянием антироссийских санкций.
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