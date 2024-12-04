Нервный тик у женщины оказался признаком неизлечимой болезни

34-летней жительнице Ирландии по имени Саманта Кэмпбелл в детстве диагностировали синдром Дживонса. Однако позже у нее развилась неизлечимая болезнь, сопровождающаяся регулярными тиками и подергиваниями по всему телу, сообщило издание Belfast Live.
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