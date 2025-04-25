Молдаване заполнили рынки и магазины в преддверии Родительского дня

После Пасхи молдаване вновь устремились на столичные рынки и в магазины, готовясь к Пасхе Блаженных. Особым спросом пользовались посуда, полотенца и продукты для поминального стола, а многие пришли с заранее подготовленными списками покупок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии