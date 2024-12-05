Сечин: политика США может утащить на экономическое дно их союзников

ТАСС/Вячеслав Прокофьев Политика США по спасению самих себя может утащить на экономическое дно их союзников, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).