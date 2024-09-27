"Автодор" предупредил автомобилистов об ухудшении дорожной обстановки на федеральных трассах из-за дождя

В регионах Центральной России и Северо-Западного федерального округа 27 сентября ожидаются дожди. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГК "Автодор" предупредил автомобилистов об ухудшении дорожной обстановки на федеральных трассах.
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