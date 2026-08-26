Во сколько обойдется отдых на российских курортах в сентябре

Стоимость отдыха в бархатный сезон заметно зависит от курорта и формата проживания. Самые доступные варианты начинаются примерно от 23 тысяч рублей за неделю на двоих, а отдых с лечением и трехразовым питанием обойдется уже более чем в 100 тысяч, сообщает РИА Новости.