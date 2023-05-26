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Bloomberg: Запад прекратит поддержку ВСУ в случае наступления на территорию РФ

Bloomberg: Запад прекратит поддержку ВСУ в случае наступления на территорию РФ

Аналитики указывают на “лучший способ” не оказаться с Россией один на один. Западные аналитики считают, что Киев не сможет рассчитывать на поддержку со стороны Запада, если ВСУ решатся вторгнуться на российские территории в ходе наступления.

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