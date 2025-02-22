Российская ПВО сбила третий за неделю истребитель МиГ-29 ВСУ Российская система противовоздушной обороны сбила истребитель МиГ-29 ВСУ.
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Российская ПВО сбила третий за неделю истребитель МиГ-29 ВСУ Российская система противовоздушной обороны сбила истребитель МиГ-29 ВСУ.
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