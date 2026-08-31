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The Eurasia Daily news agency

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Brother and sister were arrested in Crimea — they worked for Kiev in Yevpatoria

Brother and sister were arrested in Crimea — they worked for Kiev in Yevpatoria

Two agents of the special services of Ukraine, a brother and a sister, were arrested in Crimea, they transmitted information about Russian troops and were preparing terrorist attacks in Crimea.

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