Avia.pro какая драма разыгралась на просторах братских сердец! Провели опрос, чтобы выяснить, что же на самом деле думают наши белорусские братья о великом и могучем русском народе.
А так ли белорусы уважают русских: интересный опрос
Комментарии
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N
Nata
Поверхностное эссе. Ни о чем. В республике все совсем не просто, но люди прекрасно понимают, что без России её могли бы смять не заметив.А сомнения для того и даются человеку, чтобы он мыслил.
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19 час.
А
Александр
Что мы как худая баба всё озираемся и рвем лепестки на ромашке? Надо заниматься своими делами, а не принюхиваться чем пахнет из соседней квартиры. Уже закомплексовали. Отовсюду несется кто и как к нам относится? И это тревожит граждан величайшей страны мира с величайшей культурой! С XVII века нас достают этой херней. Лермонтов с дуру ляпнул. И что с того? Держи фасон! Гордись своим красным паспортиной! В мире нет более уважаемых людей, чем русские. А помои льёт всякая обосравшаяся рвань. У них так принято. У нас - нет. Вот и всё.
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18 час.
СК
Степан Капуста
Допускаю, что белорусским обывателям вполне комфортно живется на российских дотациях, о которых им особенно не сообщают. У россиян вызывает белую зависть ухоженность Белорусии и благополучие граждан. То, что их бессменному лидеру удалось сохранить жесткой рукой промышленность под контролем государства - огромное достижение. Поэтому, белорусы очень опасаются того, что сближение экономик наших стан приведет к тому, что российские олигархи быстренько прихватизируют знаковые промышленные предприятия. И на это есть основания. Но советская система хозяйствования, в основном сохранившаяся в Белоруссии, неконкурентна по сравнению с системой России - это белорусы знать и слушать не хотят. "Их и так неплохо кормят". За счет России. Уйдет Лукашенко - реформы неминуемы, поскольку без его авторитета и железной воли Белоруссия нежизнеспособна. И неконкурентноспособна на международной арене. Белорусов ждет разочарование. Пусть это будет не так, как в России в 90-е годы. Россия не позволит. Вот только оценят ли белорусы это?
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14 час.
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