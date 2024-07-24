А так ли белорусы уважают русских: интересный опрос

N Nata Поверхностное эссе. Ни о чем. В республике все совсем не просто, но люди прекрасно понимают, что без России её могли бы смять не заметив.А сомнения для того и даются человеку, чтобы он мыслил.

А Александр Что мы как худая баба всё озираемся и рвем лепестки на ромашке? Надо заниматься своими делами, а не принюхиваться чем пахнет из соседней квартиры. Уже закомплексовали. Отовсюду несется кто и как к нам относится? И это тревожит граждан величайшей страны мира с величайшей культурой! С XVII века нас достают этой херней. Лермонтов с дуру ляпнул. И что с того? Держи фасон! Гордись своим красным паспортиной! В мире нет более уважаемых людей, чем русские. А помои льёт всякая обосравшаяся рвань. У них так принято. У нас - нет. Вот и всё.