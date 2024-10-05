Травматолог советует офисным работникам делать перерывы каждые 45 минут

Травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук Денис Наумов рассказал в беседе с RT, что работа в офисе может значительно сказаться на состоянии позвоночника, но большинство проблем можно предотвратить.
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