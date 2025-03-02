FT: «друг Путина» хочет перезапустить «Северный поток» при участии США

Бывший гендиректор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассматривает возможность перезапуска газопровода "Северный поток — 2" в Европу при поддержке американских инвесторов, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.
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