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FT: «друг Путина» хочет перезапустить «Северный поток» при участии США

FT: «друг Путина» хочет перезапустить «Северный поток» при участии США

Бывший гендиректор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассматривает возможность перезапуска газопровода "Северный поток — 2" в Европу при поддержке американских инвесторов, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

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