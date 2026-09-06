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Платформа NonPublic зафиксировала 10-кратную доходность на вложениях в SpaceX

Платформа NonPublic зафиксировала 10-кратную доходность на вложениях в SpaceX

Австралийская инвестиционная платформа NonPublic, специализирующаяся на сделках на частном рынке капитала (pre-IPO), официально опубликовала результаты инвестиций в аэрокосмическую компанию SpaceX.

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