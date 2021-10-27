Мировое обозрение

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Главу "Нафтогаза" расстроило заключение Германии по СП-2: ждите шантажа

Главу "Нафтогаза" расстроило заключение Германии по СП-2: ждите шантажа

Руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко прокомментировал на своей странице в Facebook заключение, выданное Министерством экономики и энергетики Германии по российскому газопроводу "Северный поток - 2".

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