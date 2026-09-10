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Daily Storm

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ФСБ обвинила блогера, берущего интервью у российских военнопленных, в подготовке теракта против посла Британии в Москве

ФСБ обвинила блогера, берущего интервью у российских военнопленных, в подготовке теракта против посла Британии в Москве

Британские СМИ почти не осветили инцидентСотрудники ФСБ задержали агента СБУ, бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании, собиравшего сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко.

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