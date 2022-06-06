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На ВТЗ отметили День эколога награждением новаторов и высадкой аллеи

На ВТЗ отметили День эколога награждением новаторов и высадкой аллеи

На торжественное заводское мероприятие, организованное на площадке комплекса ECO HOUSE ТМК, собрались представители ТМК и ВТЗ, члены общественного экологического совета предприятия, представители областных властей, преподаватели и студенты ВолгГТУ.

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