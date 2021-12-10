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Российские военные провели гуманитарную акцию для сирот в Алеппо

Российские военные провели гуманитарную акцию для сирот в Алеппо

Сотрудники российского Центра по примирению провели гуманитарную акцию в сирийском Алеппо. Они доставили в приют для девочек-сирот бытовую технику и продукты, кроме того, воспитанницам передали школьные принадлежности и подарки к Новому году.

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