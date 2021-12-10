Российские военные провели гуманитарную акцию для сирот в Алеппо

Сотрудники российского Центра по примирению провели гуманитарную акцию в сирийском Алеппо. Они доставили в приют для девочек-сирот бытовую технику и продукты, кроме того, воспитанницам передали школьные принадлежности и подарки к Новому году.
Сотрудники российского Центра по примирению провели гуманитарную акцию в сирийском Алеппо. Они доставили в приют для девочек-сирот бытовую технику и продукты, кроме того, воспитанницам передали школьные принадлежности и подарки к Новому году.
Свежие комментарии