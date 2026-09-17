У «Динамо» 5 побед подряд во всех турнирах. 2.25 – москвичи обыграют «Ростов»

«Ростов» примет «Динамо» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. Московский клуб выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, пропустив в этих играх лишь 2 мяча.
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