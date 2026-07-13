Представленные на рынке РФ автобренды объяснили опасность топлива «Евро-3»

С июня бензин и дизель «Евро‑5» может содержать больше серы, чем было предписано этому классу ранее. Норма временно поднята до 150 мг/кг для бензина и до 350 мг/кг для дизтоплива, что соответствует стандартам «Евро-3».
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