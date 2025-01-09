Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях в отношении МУС

Причиной послужили действия организации против правительства Израиля Палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда в связи с действиями организации по отношению к руководству Израиля.
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