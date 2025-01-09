НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    120 лет назад была совершена одна из многочисленных провокаций балВШИвиков во главе с балВШИвицким агентом  гапоном.....Петербуржцам напо...
  • igor vinogradov
    заебалиШтурмовик из Якут...
  • Boris Borisov
    Вы, что  там , - дебилы !? Война идёт , а вы такое дерьмище публикуете! Плюньте в рыло редактору !В Петербурге школ...

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях в отношении МУС

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях в отношении МУС

Причиной послужили действия организации против правительства Израиля Палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда в связи с действиями организации по отношению к руководству Израиля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Ха ха ха , взглянем теперь на  РОЖИ   МУС   и их  ДВОЙСТВЕННУЮ СОБАЧЬЮ ДУШУ ....!!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх