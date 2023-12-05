Южноуральца, набросившегося на пассажиров междугороднего автобуса, отправили за решетку

Суд арестовал жителя Чесмы, совершившего хулиганские действия в рейсовом автобусе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Увельского района поддержало ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего жителя села Чесма, подозреваемого в совершении хулиганства, а также применении насилия в отношении представителя власти.