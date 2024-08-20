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  • Сергей
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МО: российские штурмовики овладели опорным пунктом ВСУ на Авдеевском направлении

МО: российские штурмовики овладели опорным пунктом ВСУ на Авдеевском направлении

Военнослужащие штурмовой группы мотострелкового соединения "Урал" группировки войск "Центр" захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к юго-западу от населенного пункта Очеретино на Авдеевском направлении.

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