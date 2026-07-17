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В Петербурге за 50 млн организуют Форум "Мой бизнес"

В Петербурге за 50 млн организуют Форум "Мой бизнес"

В Петербурге в четвертый раз пройдет Форум «Мой бизнес» — пространство для диалога бизнеса, экспертов и власти, где предприниматели могут получить новые знания, найти партнеров и инвесторов, а также обсудить актуальные вопросы развития.

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