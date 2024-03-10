В вестибюле метро «Владимирская» двое устроили перестрелку

Утром у станции метро «Владимирская» сожители устроили драку со стрельбой. По предварительным данным, Женщина 44-х лет не менее двух раз произвела выстрелы из охолощенного автомата в направлении своего сожителя.
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