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Расписание речных трамвайчиков на Москве-реке и наземного транспорта до метро могут синхронизировать

17.05.2021 08:20. Агентство "Москва". Речные трамвайчики на Москве-реке, согласно разработанному концепту речного транспорта столицы, могут быть включены в единую систему московского транспорта и синхронизированы со станциями и шаттлами к метро.

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