Шестой сезон «Вторжения» начался в Mortal Kombat 1 вместе с появлением Хоумлендера...

Шестой сезон «Вторжения» начался в Mortal Kombat 1 вместе с появлением ХоумлендераРазработчик NetherRealm Studios с издателем WB Games запустили в файтинге Mortal Kombat 1 шестой сезон режима “Вторжение”, а также выпустили в ранний доступ DLC-персонажа Хоумлендера из “Пацанов”.
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