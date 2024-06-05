Шестой сезон «Вторжения» начался в Mortal Kombat 1 вместе с появлением Хоумлендера...

Шестой сезон «Вторжения» начался в Mortal Kombat 1 вместе с появлением ХоумлендераРазработчик NetherRealm Studios с издателем WB Games запустили в файтинге Mortal Kombat 1 шестой сезон режима “Вторжение”, а также выпустили в ранний доступ DLC-персонажа Хоумлендера из “Пацанов”.