Тысячи жителей Алтайского края остались без света из-за мощного шторма

В Алтайском крае тысячи жителей остались без электроснабжения из-за ураганного ветра. По данным регионального управления МЧС, скорость ветра превышала 33 метра в секунду, что привело к повреждению крыш и падению деревьев.
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