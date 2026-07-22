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Тысячи жителей Алтайского края остались без света из-за мощного шторма

Тысячи жителей Алтайского края остались без света из-за мощного шторма

В Алтайском крае тысячи жителей остались без электроснабжения из-за ураганного ветра. По данным регионального управления МЧС, скорость ветра превышала 33 метра в секунду, что привело к повреждению крыш и падению деревьев.

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