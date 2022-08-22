Команды-участницы международного конкурса АрМИ-2022 «Безопасная среда» прошли медосмотр и провели жеребьёвку в рамках подготовки к проведению очередного этапа

В международном этапе конкурса Армейских международных игр-2022 «Безопасная среда» принимают участие команды из шести государств: Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Китая, России и Узбекистана.
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