Поговорим о комарах

Почему они не мокнут под дождем, какой группы кровь «предпочитают» пробовать и почему дети чаще других в жертвах?Дикая пчела — именно так, по мнению многих исследователей, переводится славянское слово «комар».
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