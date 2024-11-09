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Поговорим о комарах

Поговорим о комарах

Почему они не мокнут под дождем, какой группы кровь «предпочитают» пробовать и почему дети чаще других в жертвах?Дикая пчела — именно так, по мнению многих исследователей, переводится славянское слово «комар».

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