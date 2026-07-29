Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Серьезно угрожает безопасности России"

"Серьезно угрожает безопасности России"

Что началось на Дальнем Востоке Михаил Кевхиев Многомиллиардные убытки и обеднение морского разнообразия — незаконная добыча водных биоресурсов представляет опасность не только для отдельного региона, но и всего Мирового океана.

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