"Серьезно угрожает безопасности России"

Что началось на Дальнем Востоке Михаил Кевхиев Многомиллиардные убытки и обеднение морского разнообразия — незаконная добыча водных биоресурсов представляет опасность не только для отдельного региона, но и всего Мирового океана.
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