Аргументы недели

98 626 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Кресов
    Тока по телеку трындеть,что всё есть,а на самом деле ребятам нечем воевать. Суки дайте Вагнеровцам всё что нужно!!!!!...Политический эксп...
  • Николай Корчагин
    ой ви робот...передайте зелени что они уже не кОтьр а этого пидора встречу...покалечу хоть сам не боец но его ...зубамиПрезидент Чехии П...
  • Тамара
    Ха- ха! Тонкий намёк на толстое обстоятельство.Президент Чехии П...

Политолог Марков: после атаки дронов на Кремль ликвидировать Зеленского нет особого смысла, так как он — марионетка спецслужб США

Политолог Марков: после атаки дронов на Кремль ликвидировать Зеленского нет особого смысла, так как он — марионетка спецслужб США

После произошедшей атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль ликвидировать украинского президента Владимира Зеленского нет особого смысла, потому что он является марионеткой спецслужб Соединенных Штатов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх