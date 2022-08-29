Корреспондент «Известий» назвал главную защиту военных РФ в Харьковской области

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу Вооруженных сил РФ в Харьковской области и рассказал об особенностях указанного театра боевых действий: в частности, главной защитой российских военных служат густые лесные массивы.
Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу Вооруженных сил РФ в Харьковской области и рассказал об особенностях указанного театра боевых действий: в частности, главной защитой российских военных служат густые лесные массивы.
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