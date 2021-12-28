Россия заключила экспортные договора на АК-19 под патрон НАТО

Россия заключила первые экспортные договора на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерию Решетникову.