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Россия заключила экспортные договора на АК-19 под патрон НАТО

Россия заключила экспортные договора на АК-19 под патрон НАТО

Россия заключила первые экспортные договора на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерию Решетникову.

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