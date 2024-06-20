В Греции призвали использовать ИИ в «этой новой холодной войне»

Переориентировать использование искусственного интеллекта (ИИ) с задач бизнеса на войну с геополитическими противниками призвал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 20 июня на конгрессе по этике ИИ The Lyceum Project: AI Ethics with Aristotle, передает ERT.
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