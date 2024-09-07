Завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы «Миллион призов»

Победители получили от одной до пяти тысяч призовых баллов В Москве прошел первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов», приуроченной к выборам депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино.
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