Климов отреагировал на сообщения о встрече в Стамбуле по Украине

В России прокомментировали сообщения о запланированной в Стамбуле встрече по вопросу украинского конфликта и отметили, что стороны могут обсуждать все, что угодно, однако прийти к решению без участия российской стороны нельзя.
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