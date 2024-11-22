«Кончится ракетным ультиматумом». В России после слов Путина об «Орешнике» порассуждали, кто первый даст заднюю

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Walery

Полностью соглашаюсь с доводами Главы Чечни Рамзана Кадырова. Полагаю именно ему и его военной полиции предстоит скоро наводить на Юго-Западе порядок в согласии с нормами права РФ. Много работать потребуется и времени. В достойных результатах не сомневаюсь!