«Кончится ракетным ультиматумом». В России после слов Путина об «Орешнике» порассуждали, кто первый даст заднюю

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на обращение президента Владимира Путина после применения западных дальнобойных ракет по территории России и ответе Москвы.
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