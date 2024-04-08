КОТ КОСТЯН У премьера Пашиняна беда, его будущие хозяева не спешат осыпать нынешнего де-факто уже вассала материальными благами.
Пока Пашиняна ставят в позу в Европе, Москве и Баку остаётся ударить сообща
Комментарии
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radiofree RF
Повторяют опыт 404,те хотели безвиз и кружевные труселя и у этих те же хотелки. Флаг им в руки,и барабан на шею.
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12 час.
Анатолий Анатольев
Нравится армянам против их ГЕНОЦИД, надо пойти на встречу, раз ОНО такое ДЕБИЛЬНОЕ - опыт грузин и хохлов ничему не научил!!!! Попутного предателям ДОБРА!
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12 час.
виктор матвеев
Для Армении это привычно.
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11 час.
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