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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симонс мечтает играть за «Барсу», но летом Хави, скорее всего, уедет в АПЛ. «Лейпциг» получит около 75 млн евро

По данным Фабрицио Романо, наиболее вероятный варианты для перехода – в клубе АПЛ. Сумма сделки может составить около 75 млн евро.

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