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В Верхнем Тагиле обвиняют мужчину в фиктивной регистрации мигрантов

В Верхнем Тагиле обвиняют мужчину в фиктивной регистрации мигрантов

МОтд МВД России "Кировградское" BrisperБорьба с фиктивной регистрацией является одним из важных направлений МОтд МВД России «Кировградское», поэтому полицейские уделяют особое внимание законности нахождения иностранных граждан на территории государства.

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НС
Наталья Середа
Владельцы квартир, что сами прописывают? Почему не называют напрямую виновных, которые тихо сидят в паспортных столах милиции?
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