В Верхнем Тагиле обвиняют мужчину в фиктивной регистрации мигрантов

МОтд МВД России "Кировградское" BrisperБорьба с фиктивной регистрацией является одним из важных направлений МОтд МВД России «Кировградское», поэтому полицейские уделяют особое внимание законности нахождения иностранных граждан на территории государства.
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