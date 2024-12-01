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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спортинг» выпустил форму в честь Роналду – с цифрой 7. Ее представил Криштиану-младший

«Спортинг» выпустил форму в честь Роналду – с цифрой 7. Ее представил Криштиану-младший

Клуб, в котором португалец начинал карьеру, выпустил форму с цифрой 7 в его честь. Новый комплект представил сын нападающего Криштиану-младший.

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