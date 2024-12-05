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Кандидат в канцлеры ФРГ раскритиковал идею отправки военных на Украину

Кандидат в канцлеры Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что идея министра иностранных дел Анналены Бербок об отправке немецких миротворцев на Украину является безответственной, сообщает Stuttgarter Nachrichten.

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