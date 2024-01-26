Эксперт назвал цель Швейцарии при попытке разрешить украинский конфликт

Заявления Швейцарии о готовности помочь в урегулировании российско-украинского кризиса, о чем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, — это попытка страны напомнить о своем нейтральном статусе, считает эксперт дискуссионного клуба «Валдай», и.