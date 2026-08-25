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Морозов о минимальной зарплате в КХЛ: «Игроки, клубы и агенты на тему ее увеличения к нам не обращались. Если команды готовы, то мы такой вариант рассмотрим»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможном увеличении минимальной зарплаты в лиге.  – Недавно лига привела контракты игроков МХЛ в соответствии с законодательством.

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