Юрий Ильинов

Уличные бои в Угледаре, риск окружения 72-й бригады ВСУ. Ситуация на фронтах СВО на 28 сентября ВС РФ взяли под контроль угледарскую автостанцию и близлежащие многоэтажки Российская армия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на 28 сентября ситуация на различных участках фронта сложилась следующим образом: Угледарское направление В Угледаре продолжаются бои в городской застройке, ВС РФ взяли под контроль местную автостанцию и прилегающие к ней многоэтажки. Тем временем продолжается движение и по флангам. С запада российские силы наступают в направлении Новоукраинки, а с востока пытаются перерезать дорогу на Богоявленку. Именно этот путь является единственным путем снабжения для 72-й бригады ВСУ, которая рискует оказаться в полном окружении. Красноармейское (покровское) направление На покровском направлении идут ожесточенные бои в районе Цукурино. Освобождение этого села — основная цель для ВС РФ на данный момент. Вчера российские штурмовики выбили подразделения ВСУ из крупного опорного пункта восточнее поселка и усиливают натиск на населенный пункт, при этом снизив активность атак на Селидово и Горняк. Также, после освобождения Красного Яра, на северном фланге российские штурмовые группы вошли на восточные окраины Николаевки. Торецкое направление На торецком направлении бои идут к северу от Новгородского и в районе Дружбы, где российские штурмовики вошли на территорию поселка Крымское. Купянское направление Здесь продолжается планомерное выдавливание частей ВСУ к реке Оскол. За прошедшие сутки были взяты несколько опорников к западу от Песчаного.