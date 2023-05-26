Эксперты рассказали, как можно избавиться от выросшей мужской груди

Эксперты из издания Men’s Health рассказали о том, как можно избавиться от выросшей у мужчин груди. Само заболевание, гинекомастия, встречалось хоть раз у 30% мужчин и проявляется либо в период полового созревания, либо в возрасте от 50 до 70 лет.
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