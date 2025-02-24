Интересная жизнь с Vera Star Ни для кого не секрет, что в современном обществе существует значительный разрыв в уровне доходов между различными социальными группами.
«Посмотрите, нищеброды, как вы живете»: артисты, чье высокомерие зашкаливает. Среди особо отличившихся — Долина, Лолита, Самбурская
Комментарии
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Александр Ляшенко
Всё просто как3 рубля.Не ходите на их концерты, не покупайте на их билеты. и через полгода вы их не узнаете, но в России нет единства как среди покупателей магазинов, так и в среде зрителей.Штрейкбрехеры сами кормятся с этого и дают выживать этим певичкам и лицедеям.Телевидение в руках этой падали, иначе бы мы унижались "Маской" на НТВ и гомосятиной от Светлакова,Реввы и прочей падали на ТНТ.
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7 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Случилось не с артистами, а случилось с людьми, одетыми в артистическое шмотьё. Они настолько вознеслись артистами, что перестали быть людьми ( а может и не были).
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Вижу в происходящем вину исключительно верхних властей
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7 час.
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