«Посмотрите, нищеброды, как вы живете»: артисты, чье высокомерие зашкаливает. Среди особо отличившихся — Долина, Лолита, Самбурская

Александр Ляшенко

Всё просто как3 рубля.Не ходите на их концерты, не покупайте на их билеты. и через полгода вы их не узнаете, но в России нет единства как среди покупателей магазинов, так и в среде зрителей.Штрейкбрехеры сами кормятся с этого и дают выживать этим певичкам и лицедеям.Телевидение в руках этой падали, иначе бы мы унижались "Маской" на НТВ и гомосятиной от Светлакова,Реввы и прочей падали на ТНТ.