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«Посмотрите, нищеброды, как вы живете»: артисты, чье высокомерие зашкаливает. Среди особо отличившихся — Долина, Лолита, Самбурская

«Посмотрите, нищеброды, как вы живете»: артисты, чье высокомерие зашкаливает. Среди особо отличившихся — Долина, Лолита, Самбурская

Интересная жизнь с Vera Star Ни для кого не секрет, что в современном обществе существует значительный разрыв в уровне доходов между различными социальными группами.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Всё просто как3 рубля.Не ходите на их концерты, не покупайте на их билеты. и через полгода вы их не узнаете, но в России нет единства как среди покупателей магазинов, так и в среде зрителей.Штрейкбрехеры  сами кормятся с этого и дают выживать этим певичкам и лицедеям.Телевидение в руках этой падали, иначе бы мы унижались &quot;Маской&quot; на НТВ и гомосятиной от Светлакова,Реввы и прочей падали на ТНТ.
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7 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Случилось не с артистами, а случилось с людьми, одетыми в артистическое шмотьё. Они настолько вознеслись артистами, что перестали быть людьми ( а может и не были).
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Вижу в происходящем вину исключительно верхних властей
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7 час.
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